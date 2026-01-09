Госавтоинспекция Ямала массово выставила камеры на трассах

«Сегодня передвижные комплексы автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений установлены: на автодороге Сургут — Салехард (62 комплекса), на улице Автострадная в городе Лабытнанги, на улице Магистральная в городе Ноябрьск, на улице Магистральная в городе Новый Уренгой, на автодороге подъезд к городу Тарко-Сале, на улице Дачная в городе Муравленко, а также на проспекте Мира в городе Ноябрьске», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции подчеркнули, что техника размещена в местах концентрации ДТП, где чаще всего фиксируются тяжелые аварии с пострадавшими.