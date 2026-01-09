Госавтоинспекция Ямала массово выставила камеры на трассах

Передвижные комплекса фото и видео-фиксации установили в местах частых ДТП.
Передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации вновь массово выставлены на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа 9 января. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала. По данным ведомства, особое внимание уделено аварийно опасным участкам трассы Сургут — Салехард, где сегодня работают 62 комплекса.
«Сегодня передвижные комплексы автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений установлены: на автодороге Сургут — Салехард (62 комплекса), на улице Автострадная в городе Лабытнанги, на улице Магистральная в городе Ноябрьск, на улице Магистральная в городе Новый Уренгой, на автодороге подъезд к городу Тарко-Сале, на улице Дачная в городе Муравленко, а также на проспекте Мира в городе Ноябрьске», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции подчеркнули, что техника размещена в местах концентрации ДТП, где чаще всего фиксируются тяжелые аварии с пострадавшими.
Передвижные камеры фиксируют превышение установленного скоростного режима и другие опасные маневры, после чего данные автоматически поступают в центр обработки для вынесения постановлений. Водителям рекомендуют ориентироваться не на наличие камер, а на дорожные условия, особенно в период нестабильной погоды, когда увеличивается тормозной путь и растет риск заносов. Ведомство также указывает, что соблюдение скоростного режима и дистанции остается одним из ключевых факторов, влияющих на снижение числа ДТП на ямальских дорогах.
Ранее Госавтоинспекция Ямала сообщала о росте числа аварий в округе. С начала 2025 года на дорогах региона произошло 4 303 ДТП, в которых погибли 23 человека и 314 получили травмы, в том числе 46 детей.