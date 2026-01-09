Владивосток готовится к приближающемуся снежному коллапсу — мэрия

«Внимание! На время непогоды во Владивостоке может быть ограничено движение большегрузного транспорта. Трасса Седанка — Патрокл и спуск на Капитана Шефнера при необходимости будут перекрываться для оперативной очистки дорожного полотна», — говорится в информационном сообщении мэрии.