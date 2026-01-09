Ричмонд
Владивосток готовится к приближающемуся снежному коллапсу — мэрия

Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Источник: PrimaMedia.ru

Городские службы Владивостока переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона. По прогнозу синоптиков, в субботу, 10 января, в городе ожидается снег, временами сильный, с количеством до 12 мм за 12 часов и менее, сообщает администрация города.

«Внимание! На время непогоды во Владивостоке может быть ограничено движение большегрузного транспорта. Трасса Седанка — Патрокл и спуск на Капитана Шефнера при необходимости будут перекрываться для оперативной очистки дорожного полотна», — говорится в информационном сообщении мэрии.

При этом жителям и гостям города необходимо соблюдать меры безопасности во время непогоды, а также по возможности ограничить использование личного транспорта. Сообщать о нештатных ситуациях можно по телефону ЕДДС: 8 (423) 2222−333.

Напомним, что новогодний городок в центре Владивостока приостановит работу из-за снегопада 10 января. Будут закрыты каток и ярмарка. Планируется снова открыть его для всех желающих 11 января.