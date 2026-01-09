В России проведут спартакиаду пенсионеров

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство России планирует провести Спартакиаду пенсионеров, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, кабмин планирует проведение Спартакиады пенсионеров России до 2030 года, в том числе на муниципальном и региональном уровнях.
Мероприятие будет направлено на продление активного здорового долголетия среди россиян старшего возраста.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что до 2030 года для продления активной здоровой жизни пенсионеров планируется также вовлечь в программы «Активного долголетия» почти 42% россиян старшего возраста.