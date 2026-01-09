Ричмонд
Новосибирские врачи спасли мужчину с тромбами в лёгких за восемь минут

В Новосибирске врачи городской клинической больницы № 2 провели операцию и спасли жизнь 43-летнему пациенту всего за восемь минут. Об этом сообщили «Вести-Новосибирск».

Источник: Сиб.фм

Мужчину доставили в медучреждение с одышкой и учащенным дыханием. Обследование выявило критическую ситуацию: доступ кислорода был перекрыт тромбами. Одно легкое уже не функционировало, начались осложнения со вторым. Как пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Артём Ляшенко, счёт шел на минуты, и от скорости и точности вмешательства напрямую зависела жизнь человека.

В ходе операции хирурги максимально аккуратно извлекли два опасных сгустка. Подобные вмешательства ранее были доступны лишь в узкоспециализированных федеральных клиниках. Но теперь, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», возможностей стало больше. Оснащённый современным оборудованием сосудистый центр на базе ГКБ № 2, открытый два года назад, ежедневно помогает пациентам в критическом состоянии. В нём, в частности, проводят операции по извлечению тромбов в сосудах головного мозга, лёгочной и сонной артериях.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что врачи из Новосибирска спасли пациентку с редким синдромом Щелкунчика.