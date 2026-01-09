Новосибирские врачи спасли мужчину с тромбами в лёгких за восемь минут

В ходе операции хирурги максимально аккуратно извлекли два опасных сгустка. Подобные вмешательства ранее были доступны лишь в узкоспециализированных федеральных клиниках. Но теперь, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», возможностей стало больше. Оснащённый современным оборудованием сосудистый центр на базе ГКБ № 2, открытый два года назад, ежедневно помогает пациентам в критическом состоянии. В нём, в частности, проводят операции по извлечению тромбов в сосудах головного мозга, лёгочной и сонной артериях.