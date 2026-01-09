Хабаровчане волнуются за кроликов на набережной, оставленных на морозе

Как рассказали очевиды, кролики рядом с аттракционом появились после того, как в летний сезон здесь работал контактный зоопарк или фермерский уголок. Когда пришли холода, кур и других животных увезли, а ушастые остались. Некоторые жители уверены, что зверьков просто выбросили на улицу, оставив их без укрытия и нормального ухода при температуре ниже тридцати градусов.