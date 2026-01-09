Ричмонд
Хабаровчане волнуются за кроликов на набережной, оставленных на морозе

Вопрос о том, действительно ли животных бросили или они живут возле колеса обозрения по своей воле, остаётся открытым.

Источник: Freepik

В Хабаровске на набережной Амура, неподалёку от городского колеса обозрения, в сильный мороз заметили около двадцати декоративных кроликов. Информация об этом разлетелась по соцсетям и местным пабликам, вызвав споры среди горожан.

Как рассказали очевиды, кролики рядом с аттракционом появились после того, как в летний сезон здесь работал контактный зоопарк или фермерский уголок. Когда пришли холода, кур и других животных увезли, а ушастые остались. Некоторые жители уверены, что зверьков просто выбросили на улицу, оставив их без укрытия и нормального ухода при температуре ниже тридцати градусов.

Однако другая часть хабаровчан, часто гуляющих по набережной, утверждает, что кролики живут здесь не первый год и вполне приспособлены к местным условиям. У животных есть собственная нора под конструкцией аттракциона, где они прячутся от мороза, а корм им подкидывают регулярно.

По словам местных жителей, кролики спокойно переносят холода, выходят погулять по графику и возвращаются в укрытие. Они просят не беспокоить зверьков и не создавать лишней паники — летом отдельные зоозащитники тоже поднимали тревогу, когда те просто гуляли по набережной.

Вопрос о том, действительно ли животных бросили или они живут возле колеса обозрения по своей воле, остаётся открытым. Представители фермерского уголка официальных разъяснений пока не давали.