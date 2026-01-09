В посёлке Хабаровского края построили новые дома для семей педагогов

В посёлке Ванино Хабаровского края построили три индивидуальных жилых дома для семей педагогов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил глава Ванинского района Алексей Маслов в своём Telegram-канале.
Дома площадью 72 квадратных метра возведены на улице Гастелло. На их строительство направили 30 миллионов рублей. Семьи педагогов школ посёлка будут жить в новых домах по договору найма — по условиям программы жильё перейдёт в собственность нанимателей после пяти лет работы в муниципальном учреждении.
«При строительстве были использованы только качественные материалы. Лично контролировал строительство, поэтому с уверенностью могу сказать — жилье комфортное и полностью отвечает потребностям счастливых обладателей квадратных метров», — отметил Алексей Маслов.
Глава района добавил, что работа по улучшению жилищных условий работников социальной сферы продолжится. Для участия в конкурсном отборе в 2026 году уже подготовлена заявка от муниципалитета.