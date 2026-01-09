В посёлке Хабаровского края построили новые дома для семей педагогов

Дома площадью 72 квадратных метра возведены на улице Гастелло. На их строительство направили 30 миллионов рублей. Семьи педагогов школ посёлка будут жить в новых домах по договору найма — по условиям программы жильё перейдёт в собственность нанимателей после пяти лет работы в муниципальном учреждении.