Что изменится в жизни россиян с 9 января: о чем важно знать

Возраст граждан, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства России, снижен с 18 до 14 лет. Соответствующий закон уже вступил в силу. Документ конкретизирует основания для признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение будет аннулировано в случае, если лицо отказалось от принесения присяги либо не явилось для ее принесения в течение одного года со дня вынесения соответствующего решения.