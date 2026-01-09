Что изменится в жизни россиян с 9 января: о чем важно знать

В российском законодательстве устранили «лазейку» для тонированных авто.
Россиян с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах. Денежные взыскания за перевозку детей без автокресел увеличились. А еще вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги для гражданина. Подробнее о важных нововведениях января — узнаете из материала URA.RU.
Штраф за тонировку в 2026 году.
Новые правила предусматривают штраф в 500 рублей за чрезмерную тонировку стекол автомобиля, включая машины, временно ввезенные на территорию РФ. Поправки устраняют пробел в законодательстве, вследствие которого нормы, предусмотренные техрегламентом Таможенного союза, не применялись к транспортным средствам, зарегистрированным в государствах, не входящих в данную организацию.
Требования остались прежними: коэффициент светопропускания лобового стекла и передних стекол обзора должен быть не ниже 70%. Для автомобилей, оснащенных бронезащитой — не менее 60%.
Перевозка детей без автокресел.
Инициативу об ужесточении наказания за нарушение правил перевозки детей внесли в Госдуму в марте.
Увеличены штрафы за перевозку несовершеннолетних пассажиров без использования детских удерживающих устройств. Соответствующие поправки в законодательство ранее были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.
Сейчас максимальный размер штрафа для водителей составляет 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для самозанятых таксистов штраф установлен на уровне, сопоставимом с наказанием для должностных лиц, и составляет 50 тысяч рублей.
Снижение возраста принесения присяги.
Решение о гражданстве будет считаться недействительным в случае смерти и отмены процедуры.
Возраст граждан, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства России, снижен с 18 до 14 лет. Соответствующий закон уже вступил в силу. Документ конкретизирует основания для признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение будет аннулировано в случае, если лицо отказалось от принесения присяги либо не явилось для ее принесения в течение одного года со дня вынесения соответствующего решения.