Почему категорически нельзя покупать очки и линзы на маркетплейсе

Линзы могут менять свои свойства из-за неправильного хранения.
Покупка очков и контактных линз на маркетплейсах без консультации специалиста может привести к тяжелым осложнениям со зрением. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник Игорь Азнаурян. По его словам, попытка сэкономить на коррекции зрения в интернет-магазинах создает для покупателей «иллюзию удобства и выгоды», которая на практике оборачивается риском для здоровья глаз.
«Крайне опасно заблуждаться, считая, что для выбора контактных линз достаточно знать лишь диоптрии. На самом деле, рецепт — это сложный комплекс индивидуальных параметров, который включает не только оптическую силу, но и радиус кривизны, диаметр, материал, уровень кислородной проницаемости и влагосодержания. Каждый из этих параметров критически важен для здоровья ваших глаз. Линза, не соответствующая уникальной анатомии глаза, неправильно “сидит” на роговице, создавая постоянное трение, что приводит к микротравмам, ощущению песка и хроническому воспалению», — предупредил Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.
По его словам, в дальнейшем подобное состояние способно привести к развитию серьезных осложнений — конъюнктивитов, кератитов и эрозий роговицы. Эти заболевания нередко требуют длительной и сложной терапии и могут вызвать необратимое ухудшение зрения.
Офтальмолог отметил, что дополнительные угрозы связаны с качеством и условиями обращения оптики, продаваемой онлайн. По его словам, на маркетплейсах выше риск столкнуться с контрафактной продукцией, а также с нарушением правил хранения и транспортировки контактных линз. Несоблюдение температурного режима и стерильности, подчеркнул Азнаурян, может необратимо изменить структуру полимерного материала, лишив изделие заявленных свойств. В результате линза перестает пропускать достаточное количество кислорода, что ведет к гипоксии роговицы и провоцирует тяжелые воспалительные процессы.
Схожие риски, указал эксперт, существуют и при покупке готовых очков без очного осмотра у специалиста. Азнаурян пояснил, что при изготовлении очков необходимо учитывать межзрачковое расстояние и точное положение оптического центра для каждого глаза. Если эти параметры игнорируются, глазные мышцы вынуждены постоянно перенапрягаться, пытаясь «поймать» правильный фокус. Это, по словам врача, приводит к хроническим головным болям, выраженной зрительной усталости, синдрому «сухого глаза» и стойкому ощущению, что зрение ухудшается.
Как ранее писало URA.RU, с каждым годом фиксируется увеличение количества людей, нуждающихся в коррекции зрения, при этом наиболее заметен рост среди детей. Специалисты рекомендуют проходить офтальмологическое обследование не реже одного раза в год, начиная с пяти-шести лет, чтобы своевременно выявить начальные проявления миопии и предотвратить ухудшение зрения.