Почему категорически нельзя покупать очки и линзы на маркетплейсе

«Крайне опасно заблуждаться, считая, что для выбора контактных линз достаточно знать лишь диоптрии. На самом деле, рецепт — это сложный комплекс индивидуальных параметров, который включает не только оптическую силу, но и радиус кривизны, диаметр, материал, уровень кислородной проницаемости и влагосодержания. Каждый из этих параметров критически важен для здоровья ваших глаз. Линза, не соответствующая уникальной анатомии глаза, неправильно “сидит” на роговице, создавая постоянное трение, что приводит к микротравмам, ощущению песка и хроническому воспалению», — предупредил Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.