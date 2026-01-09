Очередной новогодний городок в Приморье пострадал от манёвров дрифтера

Водитель бросил автомобиль на месте преступления. Машину эвакуировали в присутствии сотрудников полиции, самого дрифтера разыскивают. Ущерб территориальной администрации составил 320 тысяч рублей — столько стоила фигура, которая после столкновения с ней дрифтера пришла в негодность. Происшествие попало на камеры уличного видеонаблюдения.
Следственный орган с одобрения прокуратуры возбудил уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ).
Это уже третий инцидент такого рода в Приморье за эту зиму. Ранее от действий любителей дрифта пострадал новогодний декор на площади Партизанска, а на площади Чугуевка дрифтер протаранил леерное ограждение, но праздничные декорации чудом уцелели. Он отделался административным наказанием, а его «коллега», протаранивший светодиодную инсталляцию в Партизанске, будет отвечать по статье 267.1 УК РФ.
Ещё несколько актов хулиганства в новогодних городках было совершено без использования транспортных средств: на вышеупомянутой площади Партизанска группа молодых людей сорвала с ёлки несколько шаров, чтобы поиграть ими в футбол. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ), задержаны трое участников инцидента: мужчина 30 лет и две девушки 24 и 26 лет. Личность и местонахождение четвертого участника инцидента устанавливается. Ущерб городскому хозяйству оценён в 29 тысяч рублей.
На площади Уссурийска неизвестные испортили украшения на ёлке, установленной местным производителем мороженого — шарики в вафельных стаканчиках, выполненных на самом деле из пластика. Утром 4 января горожане обнаружили, что стаканчики оказались обкусаны.
В новогодних городках Артёма на центральной площади и возле Дворца культуры угольщиков вандалы систематически повреждали объекты: портили светодиодные фигуры, выкручивали ручки вагонов-теплушек для переодевания и отдыха. Полиция разыскивает вандалов для дальнейшего разбирательства.