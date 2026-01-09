Очередной новогодний городок в Приморье пострадал от манёвров дрифтера

Ещё несколько актов хулиганства в новогодних городках было совершено без использования транспортных средств: на вышеупомянутой площади Партизанска группа молодых людей сорвала с ёлки несколько шаров, чтобы поиграть ими в футбол. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ), задержаны трое участников инцидента: мужчина 30 лет и две девушки 24 и 26 лет. Личность и местонахождение четвертого участника инцидента устанавливается. Ущерб городскому хозяйству оценён в 29 тысяч рублей.