Россия ввела запрет на экспорт ряда полупроводниковых материалов

Среди государств, попавших под ограничения, — США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Украина, страны Евросоюза, Норвегия, Исландия, Новая Зеландия, Швейцария и Южная Корея.
В перечень продукции двойного назначения внесли новые позиции: ниобат лития, теллурид цинка, гранат гадолиний-галлиевый, арсенид и фосфид галлия. Также запрет коснулся кварцевых пластин и полированных призм из оксида теллура, независимо от обработки.
Ограничения не распространяются на поставки, необходимые для деятельности российских военных формирований за рубежом, эксплуатации водного транспорта и объектов под исключительной юрисдикцией России.
А ранее стало известно, что российский экспорт птичьих перьев и пуха показал рост в 2025 году. За 11 месяцев стоимость поставок увеличилась на 4%, достигнув примерно 21 миллиона долларов США, а объём составил около 1,7 тысячи тонн. Основными покупателями в денежном выражении стали Китай, Германия и Польша.
