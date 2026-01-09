Ричмонд
Россия ввела запрет на экспорт ряда полупроводниковых материалов

Россия ввела запрет на экспорт определённых полупроводниковых материалов и синтетических кристаллов в страны, признанные недружественными. Как пишет РИА «Новости», ограничения касаются изделий для оптоэлектроники.

Источник: Life.ru

Среди государств, попавших под ограничения, — США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Украина, страны Евросоюза, Норвегия, Исландия, Новая Зеландия, Швейцария и Южная Корея.

В перечень продукции двойного назначения внесли новые позиции: ниобат лития, теллурид цинка, гранат гадолиний-галлиевый, арсенид и фосфид галлия. Также запрет коснулся кварцевых пластин и полированных призм из оксида теллура, независимо от обработки.

Ограничения не распространяются на поставки, необходимые для деятельности российских военных формирований за рубежом, эксплуатации водного транспорта и объектов под исключительной юрисдикцией России.

А ранее стало известно, что российский экспорт птичьих перьев и пуха показал рост в 2025 году. За 11 месяцев стоимость поставок увеличилась на 4%, достигнув примерно 21 миллиона долларов США, а объём составил около 1,7 тысячи тонн. Основными покупателями в денежном выражении стали Китай, Германия и Польша.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

