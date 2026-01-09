Россия ввела запрет на экспорт ряда полупроводниковых материалов

А ранее стало известно, что российский экспорт птичьих перьев и пуха показал рост в 2025 году. За 11 месяцев стоимость поставок увеличилась на 4%, достигнув примерно 21 миллиона долларов США, а объём составил около 1,7 тысячи тонн. Основными покупателями в денежном выражении стали Китай, Германия и Польша.