«Как ноги болят!» Почти 40 лет женщина живёт с редчайшей слоновьей болезнью

Слоновья болезнь или лимфостаз — довольно редкое заболевание, которое доставляет уйму неудобств. Главная проблема — это огромные распухшие ноги, которые даже сложно сдвинуть с места.
Валентина Соскова рассказала omsk.aif.ru, как живёт с этой болезнью и даже содержит красивый сад.
Ходить — невероятный труд.
Первые тревожные звоночки прозвучали ещё во время беременности, рассказывает Валентина. Ноги ужасно отекли, стали тяжёлыми, похожими на тумбы. Тогда всё списали на беременность. Но спустя годы, в 1986-м, когда Валентине было 34, состояние резко ухудшилось.
Отёки и ноющая боль, исходящая из самых глубин, стали постоянными спутниками. Она вспоминает, как каждый подъём в гору к дому давался с невероятным трудом — болели ступни, голени, всё ныло без перерыва. С такими болями Валентина живёт годы.
Лет через десять случилась история со свекровью, которую с острым отравлением увезли в инфекционную больницу. Приехав навестить её, женщина и подумать не могла, что разговор будет о её собственных ногах. Дежурный врач, едва взглянув на неё, неожиданно спросил: «А с вашими ногами что?».
Осмотр оказался болезненным — каждое прикосновение к голеням отзывалось пронизывающей болью.
«Вам надо срочно искать хорошего сосудистого хирурга», — настаивал доктор. Но где его было найти в то время? Валентина так и не смогла попасть к нужному докутору. На том всё и заглохло на долгие годы.
Ситуация сдвинулась с мёртвой точки лишь в нулевые, когда терапевт в районной поликлинике, едва взглянув на ноги, которые пациентка уже давно прятала в брюки, немедленно выписала направление к специалисту. Так она попала на приём к сосудистому хирургу.
«Доктор, скажите, что у меня с ногами? Отчего всё это? Ответ врача ошеломил. Он сказал, что причин сразу несколько, и назвал первую — генетическую наследственность», — рассказывает Валентина.
В голове тут же щёлкнуло. Она вспомнила, как её мама перед смертью жаловалась: «Ой, как ноги болят! Вот бы их отстегнуть да поставить рядышком». И бабушка тоже с трудом передвигалась. Всё сошлось.
«Второе — сильное переохлаждение», — продолжал врач. И снова щелчок воспоминаний: юность, учёба в техникуме, бесконечное ожидание автобусов на проспекте Мира в лютый холод. Ноги промерзали насквозь, становясь ледышками.
«И третье — большие нагрузки на ноги», — заключил врач. Тут она и вовсе обомлела, ведь ни слова не говорила ему о своих командировках, о том, как приходилось таскать неподъёмные 30-килограммовые тюки через всю Москву. Он словно видел всю её жизнь. Диагноз был написан чётко: лимфостаз. Слоновость или слоновья болезнь.
Болезнь прогрессировала.
Болезнь не стояла на месте, она прогрессировала. Однажды женщина почувствовала, что колготки внизу мокрые. Через кожу просачивалась лимфа — липкая, неприятная жидкость. В ужасе она снова побежала к врачу. Единственной рекомендацией стал эластичный бинт. «Забинтовывайте ногу от ступни до колена, на ночь снимайте», — посоветовал он.
С бинтами действительно было немного легче ходить, но вечером, разматывая их, она видела свои ноги, исчерченные, как стиральная доска. А потом начиналась адская, ноющая боль, не дававшая уснуть полночи. Вскоре от бинтов пришлось отказаться. Позже на икрах появились страшные бугры, шишечки под кожей. Врач лишь развёл руками, констатируя, что это следующая стадия, и посоветовал просто беречь ноги.
После смерти мужа в 2012 году жить стало ещё тяжелее. Ходить на работу, подниматься по этажам стало невыносимо. Постоянно просить коллег сходить куда-то за неё было мучительно неудобно, и Валентина уволилась.
В 2013 году соседка уговорила её съездить в новую клинику, где якобы занимаются такими проблемами. Ожидание приёма было долгим, а вердикт врача — окончательным и беспощадным.
Он посмотрел на её ноги и заявил: «Это кошмар. Но заболевание редкое, медицина им массово не занимается. Туберкулёз лечат — это финансируют. А ваша болезнь — нет. Поэтому и лечения никакого нет».
В отчаянии она спросила: «Даже инвалидность не дают?» — «Нет, — ответил он, — даже речи об этом быть не может».
Медицина, по его словам, была бессильна. Всё, что он мог предложить, — компрессионный трикотаж, но тут же оговорился, что на её размер вряд ли что-то найдётся.
Научилась жить заново.
С тех пор Валентина научилась жить с этой болью в одиночку. Её главным помощником и отдушиной стала дача — дом, который был мечтой её мужа. Валентина приспособилась хоть как-то работать на огороде: берёт маленький стульчик, опирается на него левой рукой, а правой делает всё — рыхлит, сажает, полет. Да, это тяжело, но она не может позволить себе бездельничать и запустить то, во что он вложил столько сил.
«Он так мечтал здесь жить на пенсии… Теперь я делаю это за нас обоих», — говорит она.
Каждый новый визит в поликлинику заканчивается для неё одним и тем же советом: «Вам бы похудеть». А как похудеть, когда с такими ногами даже ходить почти не можешь? От еды одной отказаться? Это порочный круг, из которого, кажется, нет выхода. С болезнью, от которой официальная медицина просто отвернулась, Валентина осталась один на один, день за днём справляясь с болью и отчаянием в тишине своего сада.
Шанс на жизнь.
Корреспондент omsk.aif.ru обратился a6a я за комментарием в министерство здравоохранения Омской области. Оказалось, что спустя более 10 лет лечение лимфостаза сделало большой шаг.
«Спровоцировать развитие лимфостаза, или так называемой “слоновости”, могли несколько ключевых факторов. Во-первых, это варикозная болезнь нижних конечностей. Во-вторых, перенесённые тромбофлебит или флеботромбоз. Третья группа причин — инфекционные поражения, например, повторяющиеся рожистые воспаления. Также к факторам риска относятся некоторые системные заболевания: ревматоидные и онкологические. Прямой генетической предрасположенности, которая бы передавалась по наследству как отдельное заболевание, не существует», — рассказывает врач-хирург высшей категории, сосудистый хирург со стажем работы более 15 лет Дмитрий Орлов.
По его словам, выбор лечения напрямую зависит от стадии заболевания. На ранней, первой стадии, применяется консервативная медикаментозная терапия. На второй и особенно третьей стадии, когда отёки становятся стойкими и необратимыми, наиболее эффективным методом является оперативное лечение.
Теперь Валентина Соскова знает об этом и сможет вновь заняться своим здоровьем. В этом ей поможет сын.