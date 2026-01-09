«Как ноги болят!» Почти 40 лет женщина живёт с редчайшей слоновьей болезнью

Каждый новый визит в поликлинику заканчивается для неё одним и тем же советом: «Вам бы похудеть». А как похудеть, когда с такими ногами даже ходить почти не можешь? От еды одной отказаться? Это порочный круг, из которого, кажется, нет выхода. С болезнью, от которой официальная медицина просто отвернулась, Валентина осталась один на один, день за днём справляясь с болью и отчаянием в тишине своего сада.