Трамп назвал истечение договора СНВ возможностью для лучшего соглашения

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times прокомментировал ситуацию с истекающим договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией.
Американский лидер заявил, что не видит проблемы в завершении срока его действия.
— Если срок действия истечет — значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше, — сказал Трамп в интервью.
Он также выразил надежду на заключение в будущем нового, более выгодного соглашения, которое, по его словам, должно будет включать в себя Китай. Действие ДСНВ, продленного в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года. Россия приостановила свое участие в договоре в 2023 году, но продолжает соблюдать его количественные ограничения.
Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщил, что решил приостановить участие России в ДСНВ-3, поскольку первое соглашение заключалось с США в 1991 году — «в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия».
Однако в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности глава государства также заявил, что Россия планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений».