Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал истечение договора СНВ возможностью для лучшего соглашения

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times прокомментировал ситуацию с истекающим договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times прокомментировал ситуацию с истекающим договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией.

Американский лидер заявил, что не видит проблемы в завершении срока его действия.

— Если срок действия истечет — значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше, — сказал Трамп в интервью.

Он также выразил надежду на заключение в будущем нового, более выгодного соглашения, которое, по его словам, должно будет включать в себя Китай. Действие ДСНВ, продленного в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года. Россия приостановила свое участие в договоре в 2023 году, но продолжает соблюдать его количественные ограничения.

Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщил, что решил приостановить участие России в ДСНВ-3, поскольку первое соглашение заключалось с США в 1991 году — «в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия».

Однако в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности глава государства также заявил, что Россия планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше