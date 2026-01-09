Трамп назвал истечение договора СНВ возможностью для лучшего соглашения

Он также выразил надежду на заключение в будущем нового, более выгодного соглашения, которое, по его словам, должно будет включать в себя Китай. Действие ДСНВ, продленного в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года. Россия приостановила свое участие в договоре в 2023 году, но продолжает соблюдать его количественные ограничения.