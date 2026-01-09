Победительницу конкурса в Астане наградил президент Монголии

Со слов певицы на ее странице в Instagram, награда вручена по случаю 114-й годовщины Дня национальной свободы и восстановления независимости страны.
Мишель Джозеф стала победительницей Silk Way Star в ноябре прошлого года. Шоу прошло в рамках соглашения между ТРК президента Казахстана и медиакорпорацией Китая CMG. Все 10 эпизодов транслировались на телеканалах Jibek Joly и Silk Way.
А президент США Дональд Трамп заявил об очередных уступках Венесуэлы.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше