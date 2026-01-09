На Тюмень опустятся крещенские морозы. Скрин

Первая рабочая неделя 2026 года принесет с собой морозы.
В Тюмени настанет период сильных холодов, которые традиционно связывают с православным праздником Крещения Господня — 19 января. К этой дате похолодает. Температура воздуха будет опускаться ночью до минус 29 градусов, следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
«С субботы, 10 января, столбик термометра начнет постепенно опускаться. К среде, 14 января, похолодает до минус 2 градусов днем. Ночью морозы будут достигать минус 29 градусов», — говорится в сообщении метеорологов.
Осадки возможны 11 и 12 января. Дни будут преимущественно малооблачными.
Днем 9 января ожидается похолодание: от минус 4 утром до минус 10 градусов ближе к вечеру. Актировки на день объявлены не были.
Ранее метеорологи обещали тюменцам понижение температуры воздуха местами до минус 25 градусов уже 8 января. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
