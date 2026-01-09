На Тюмень опустятся крещенские морозы. Скрин

В Тюмени настанет период сильных холодов, которые традиционно связывают с православным праздником Крещения Господня — 19 января. К этой дате похолодает. Температура воздуха будет опускаться ночью до минус 29 градусов, следует из прогноза синоптиков «Гисметео».