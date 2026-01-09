«Авангард», Меденова и уход Сычёва: итоги 2025 года для омского спорта

Ушедший год запомнился огромным количеством побед для омского спорта. Мы уже рассказывали про успехи хоккейного «Авангарда» (и здесь тоже расскажем), но не им единым. Наш регион — это и множество команд в элите российского спорта, и родина чемпионки мира по боксу, и даже дом для суперклуба из мира лапты!
Но обо всём по порядку.
Начнём с самого главного — хоккея: омский «Авангард» мы подробно разобрали вот здесь. 2025-й стал прорывным для нашего гранда: достаточно сказать, что букмекеры называют «ястребов» в числе главных фаворитов на Кубок Гагарина.
А ведь весной всё могло пойти совсем иначе. Журналистка Дарья Тубольцева делилась инсайдом: «Авангарду» резко сократят финансирование, о былой славе можно забыть! Случилось же всё с точностью до наоборот: пока клубы КХЛ затягивали пояса потуже, «ястребы» пытались впихнуть «дрим-тим» Ги Буше под потолок зарплат. Теперь болельщики весьма справедливо ждут Кубок Гагарина в конце мая. По потерянным очкам «Авангард» идёт вторым на Востоке, причём лидера из Магнитогорска наши обыграли в пяти играх трижды.
Есть ли в нашей конференции такая команда, которая бы могла реально попортить кровь Омску? Ну, кроме «Металлурга»? Отметим «Автомобилист» с «Нефтехимиком»: чтобы их избежать весной, надо бы цепляться за топ-2 конференции, а лучше — догонять «Магнитку» (сейчас до неё — аж 9 очков) и забирать первый посев. Его, кстати, у «Авангарда» не было уже десять лет.
Игровым видом спорта номер два в Омске окончательно стал волейбол. Концовка предыдущего сезона для «Омички» выдалась ужасной: серия из 11 поражений кряду отправила команду Андрея Подкопаева на предпоследнее место в таблице Суперлиги. Небольшой ложечкой мёда для клуба стали успехи в Кубке России: там «лисицы» прошли предварительный раунд и остановились в шаге от «Финала шести».
Летом команда провела грамотную трансферную кампанию, точечно усилившись. Андрея Подкопаева, который с трудом находил общий язык с командой, сменил Александр Кошкин, и результаты «Омички» поползли вверх. К новогодней паузе «лисицы» уверенно сражаются за плей-офф, а иногда даже покусывают фаворитов: хайлайт первой половины сезона — уверенная гостевая победа над «Уралочкой-НТМК». На играх клуба в Велоцентре собираются аншлаги, и «лисицы» пошли на смелый шаг: 10 января на «G-Drive Арене» клуб хочет поставить рекорд Суперлиги по посещаемости.
А вот у баскетбольного «Нефтяника-Титана» — чёрная полоса. Попытка Элен Шакировой превратить команду в базовый клуб молодёжной сборной России пока не оправдывает себя: в таблице Премьер-лиги «волчицы» идут предпоследними. Хотя начало сезона было многообещающим, на старте октября «Нефтяник» едва не выбил из Кубка России «МБА-МГУСиТ» из Москвы. Нестабильность — главная черта омичек: неудачные концовки лишили «волчиц» побед над «Динамо» из Новосибирска, «Енисеем» и тем же «МБА».
Зато достойные результаты показывает дубль. После первого круга «Нефтяник-Титан-2» идёт шестым (а после снятия «Ростова-ЮФУ» — уже пятым), но с перспективой пошуметь в плей-офф Высшей лиги (3-й уровень женского баскетбола). Почему нет?
«Волчицы» из Омска — команда с огромным потенциалом, но реализовать его пока не удаётся.
На второй год и четвёртый мини-сезон Дмитрия Сычёва во главе «Иртыша» омичам удалось пробиться в «золотой» дивизион Второй лиги-А (3-й уровень российского футбола). Хотя здесь больше подойдёт слово «пролезть»: во втором круге осеннего сезона-2025 у футболистов, которых летом возглавил известный омский тренер Владимир Щербак, была всего одна победа. Но тем не менее.
В новый год «Иртыш» идёт с новым президентом: клуб возглавил директор спортшколы «Красная звезда» Кирилл Ягодка. Что же стало причиной расставания с клубом Дмитрия Сычёва, доподлинно неизвестно. Но злые языки говорят, что у омского клуба остаются проблемы с выплатой долгов. А ещё у «Иртыша» скромный бюджет и манеж, на котором с 2027-го года нельзя будет играть летом в рамках Второй лиги-А… Что ж, пожелаем удачи и терпения господину Ягодке.
Сычёв расстался с «Иртышом», но обещает и дальше продвигать Омск.
Гандбольный «Скиф» из всех профессиональных команд Омска сейчас выступает хуже всех. После триумфального возвращения в Суперлигу омичи страдают в элите: лишь одна победа в 13 играх и уверенное последнее место в таблице. Прогресса болельщикам «викингов» ждать не приходится. Пока. Может, в новом году у «Скифа» начнётся новая жизнь?
Гандбол — красивый и атлетичный спорт. Но в элите «Скифу» не удаётся показать себя: за 3 сезона в Суперлиге у омичей всего семь побед, четыре из которых приходятся на самый первый сезон.
Омская «Сибирь» — гранд российского флорбола: последние девять лет команда не вылезает из медалей чемпионата страны. В мае Велоцентр на Вавилова принимал «Финал четырёх» Высшей лиги, и такой шумной поддержки мы не видели давно: пятьсот человек на суперфинальном матче «Сибири» с архангельским «Помором» создавали такой шум, который не всегда услышишь на «G-Drive Арене»! Жаль, в результативной перестрелке сильнее были гости — 9:10.
А вот в новом сезоне подопечные Леонида Щукина пока выглядят скромно: только четвёртое место после первого круга. Хотя крупное изменение в составе «Сибири» всего одно: летом команду покинул забивной форвард Вадим Мазалов.
Стоит сказать про ещё одних топов. Не в Омске, но в Оконешниково играет самая сильная команда России по лапте — «Омский легион». Достаточно сказать, что в розыгрыше Профессиональной лиги русской лапты (ПЛРЛ) оконешниковцы не уступали два года подряд. Вообще. И только на третий сезон случилось первое поражение: в полуфинале чемпионата ПЛРЛ-2025 «Легион» проиграл «Оренбуржью» с перевесом в одно очко!
Вдобавок к этому сборная Омской области в 13-й раз выиграла чемпионат и в 10-й раз — кубок страны по лапте. Это называется «доминация».
А теперь поговорим про мастеров в индивидуальных видах. Пётр Ян — не омич, но, как известно, именно в омском клубе «Атлантида» он сделал первые шаги к UFC. В декабре Пётр спустя пять лет вернул себе титул престижного промоушена, одолев Мераба Двалишвили единогласным решением судей.
Сказали про единоборства — скажем обязательно и про два турнира промоушена Александра Шлеменко. «Шторм» и сам на них сражается, и продюсирует своих подопечных. Получается успешно.
Колизей, песня Шамана и Тактаров: в Омске прошёл турнир SFC 12.
Салтанат Меденова — скромная и честная омичка. Глядя на неё, вряд ли можно подумать, что перед вами — титулованная боксёрша. Но это так: в этом году она в четвёртый раз победила на чемпионате страны и выиграла чемпионат мира (IBA) в Белграде. За победу в Сербии Салтанат заработала 100 тысяч долларов!
Высоких достижений добились и омские легкоатлеты. На финале всероссийской «Королеве спорта» сразу трое оказались в медалях: Рената Тимофеева победила в прыжках с шестом, Степан Кекин в этой же дисциплине стал вторым, а Наталья Карпова выиграла бронзу в метании диска. Ещё две медали омичи завоевали на чемпионате России в Казани: Степан Кекин (снова он!) был лучшим в десятиборье, а Ирина Михайлова взяла бронзу в прыжках с шестом.
Нельзя не вспомнить и про гимнасток. Турнир Evgeniya Cup уже прочно вошёл в календарь элиты российских «художниц». Да и не только их: на соревнования этого года в Омск приехали спортсменки из шести стран.
В Омске завершился Evgeniya Cup-2025. Как это было?
В ноябре на «G-Drive Арене» проходил этап Гран-при по фигурному катанию. Омск в календаре фигуристов присутствует недавно, но процент посещаемости соревнований в нашем городе выше, чем у кого бы то ни было.
А как можно забыть про Сибирский международный марафон? Пускай свои позиции на беговой карте России омский забег постепенно теряет, зато с интригой здесь проблем нет: просто оцените, как Андрей Янович из Апатитов на последних метрах дистанции обогнал кенийца Джона Ротича. А ведь проигрывал почти километр!
В январе уже наступившего года Янович вернулся в Омск на Рождественский полумарафон и… проиграл. Но абаканец Денис Чертыков не так прост, как кажется: ещё в 2024-м он уступил рекорду России на полумарафонской дистанции всего три минуты.
Профессионалы смотрят на время, статистики — на погоду, а остальные — на костюмы. Открывать новый год костюмированным пробегом на 10 или 21 километр входит в моду у омичей: Рождественский полумарафон-2026 по числу участников обновил рекорд, поставленный годом ранее.
Будем верить: впереди у омского спорта — светлое будущее. В новом году откроется СКК Блинова и (мы все на это надеемся) начнут возвращать на международные старты российских спортсменов. А там, глядишь, про спортивный Омск будут говорить не только в России, но и во всём мире.