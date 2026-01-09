«Авангард», Меденова и уход Сычёва: итоги 2025 года для омского спорта

Есть ли в нашей конференции такая команда, которая бы могла реально попортить кровь Омску? Ну, кроме «Металлурга»? Отметим «Автомобилист» с «Нефтехимиком»: чтобы их избежать весной, надо бы цепляться за топ-2 конференции, а лучше — догонять «Магнитку» (сейчас до неё — аж 9 очков) и забирать первый посев. Его, кстати, у «Авангарда» не было уже десять лет.