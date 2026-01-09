Со штрих-кодом не ест. Чем питается таежная отшельница Агафья Лыкова

День у таёжной отшельницы Агафьи Лыковой начинается не с чашечки кофе, а с молитвы. С Божьим словом проходит весь её день. Но ведь пища это духовная, от которой сыт не будешь. Чем питается 80-летняя староверка, узнала корреспондент krsk.aif.ru.
Как начинает день Агафья Лыкова?
В дремучей сибирской тайге отсутствует электричество. А значит, нет надобности в холодильнике, стиральной машинке, телевизоре и прочих благах цивилизации.
Готовит Агафья летом на костерке — как весной потеплело, она предпочитает соорудить шалаш и жить в нём. Когда портится погода, Лыкова переходит в дом, где установлена печка-буржуйка, которую каждый день (в холода не единожды) топит дровами.
Спроси у Агафьи, где хранит продукты, рукой покажет на дом, пристройку, можно сказать — сарай, его возвели впритык к новому дому. А еще — на земляной погреб (как она называет, «ямка»), который находится на огороде.
«Просыпаясь, она читает молитву. А потом уже берётся за мирские дела. Иногда и не завтракает, ей достаточно стакана воды. Может съесть ломоть хлеба, сварить горох, картошку. Агафья очень аскетична в еде, разносолов у неё нет. И мясо употребляет очень редко. Тушенку не ест, как и остальные продукты, на упаковке которых имеется штрих-код», — рассказывает корреспонденту krsk.aif.ru духовный наставник Агафьи Лыковой, отец Игорь Мыльников.
Часто у Агафьи бывает журналист и советник ректора РТУ МИРЭА Евгений Собецкий. Он приезжает на заимку с командой студентов-волонтёров проекта «Арктика». Они обычно помогают отшельнице подготовиться к зиме.
«Агафья Лыкова — старообрядка. И дело не в том, что крестится она двумя перстами. Во внутреннем мире этой женщины вера в Бога — единственно важное, а всё остальное — не достойно внимания. Она очень строго соблюдает все каноны и посты. И если их посчитать по количеству дней, то едва ли не полгода запрещено есть мясо, рыбу, молоко, яйца. Есть дни, когда она пьёт только воду. Что под рукой, из того и приготовит», — поясняет Евгений Собецкий.
Что выращивает на огороде Агафья Лыкова?
На своем огороде Агафья выращивает картошку, морковку, репу, горох, тыкву. В конце августа студенты помогли с уборкой урожая.
«На огороде выкопан земляной погреб. Из него вытащили остатки прошлогодней картошки, вычистили и заложили новый урожай. Картофеля должно хватить не только на эту зиму, но и на посадку следующей весной», — говорит Собецкий.
«Агафью пища не интересует. Когда спрашиваешь: “Как живёшь, в чём нуждаешься?” Она в первую очередь расскажет про то, сколько сена осталось для коз, их у неё три, и корма для восьми несушек. Молочко и яйца у неё свежие.
Развелось кошачье царство. Но без них никак — мыши будут хозяйничать. Одна кошка прямо охотница, приносит добычу на крыльцо.
К Агафье с пустыми руками не ездим. Кроме духовной литературы везём те же крупы — гречку, рис, пшено — дар неравнодушных людей. Признаюсь, всегда хочется её побаловать — яблоком, грушей, арбузом, дыней. Она рада этим необычным для таёжных мест фруктам. Но как бы притягательно ни смотрелся виноград, она не будет его есть до праздника Преображения Господня. Да и питается она, как птичка — по чуть-чуть. Заметил, рыбку любит. Она её ловит, коптит, сушит. Может этой рыбой заправить картофельную похлёбку", — объясняет отец Игорь.
По словам Собецкого, когда к Агафье этим летом приезжали студенты, у нее пошли огурцы. Староверка их раздавала всем, а сама почти не ела.
Какой хлеб печёт отшельница Агафья?
Гостей отшельница обязательно угощает тем, что считает лучшим продуктом на её столе. Судя по рассказам Василия Пескова, первым описавшим жизнь Лыковых, с пустыми руками гостей своих они не отпускали. Подарками могли быть кедровые орехи, ягода, особый хлеб. Его рецепт описал Песков: в ступе толкли сушеную картошку, рожь, коноплю. Смешивали всё на воде, без дрожжей и какой-либо закваски, выпекали на сковородке. По виду это был толстый блин чёрного цвета. Несколько лет назад, будучи у Лыковой, корреспондент krsk.aif.ru пробовала этот хлеб. Такого вкусного больше ни у кого не ела.
«Сейчас Агафья Карповна печёт на закваске, рецепт которой, как она утверждает, достался ей от матери. Муку ей привозят. Буханка получается ноздреватая, высокая, запашистая да невероятно вкусная. Этим хлебом угощала и ребят, когда они садились есть. К столу разделить трапезу звать бесполезно — не сядет», — рассказывает Евгений Собецкий.
У старообрядцев не принято пользоваться посудой, которую использовали другие. К Лыковой едут не только со своей едой, но и чашками-ложками.
"Посуда у нее есть. Хозяйка заимки может дать вам кастрюлю и для приготовления еды, и вилки с ложками, но сама она ими не пользовалась и пользоваться не будет. Эта посуда находится отдельно, в домике, в котором таёжная отшельница не живёт.
Как-то вечером сели поужинать. У нас с ребятами свой стол, а Агафья Карповна развела костёр, кастрюльку подвесила, приготовила из нескольких картофелин и щепотей риса похлёбку. Веточка смородины, ещё какие-то травы нарвала, заварила — вот это у неё вместо чая. Кстати, еще напиток из репейника делает", — вспоминает Евгений.
«Сейчас у Агафьи есть сушёный творог, мёд привезли, круп, муки — достаточно. Разговаривал с ней — всё нормально, ни на что не жалуется. Собираюсь при малейшей возможности слетать к ней», — заключает отец Игорь.
Напомним, семья староверов Лыковых ушла в таёжную глушь в 20-х годах прошлого века. После скитаний по дремучим местам они обосновались на берегу реки Еринат. Жили в выкопанных землянках, летом — в шалашах, потом в срубленных избах. Охотились и рыбачили, собирали ягоды, кедровые орехи, грибы. На огороде выращивали картофель, рожь, горох, лук, репу.
В 1961 году Акулина, мать четырёх детей, умерла от голода. В 1978 году семью Лыковых обнаружили геологи. Глава семьи Карп Иосифович и дети Савин, Дмитрий, Наталья и Агафья стали общаться с людьми «с другого мира». Сегодня в живых осталась одна Агафья.
В мае 2001 года в Таштыпском районе образован участок государственного заповедника «Хакасский», который назвали «Заимка Лыковых». Он расположен у истоков реки Большой Абакан на стыке Абаканского и Шапшальского хребтов в высокогорной части Западного Саяна. Это место практически не исследованно и считается эталоном дикой природы.