Со штрих-кодом не ест. Чем питается таежная отшельница Агафья Лыкова

«Агафья Лыкова — старообрядка. И дело не в том, что крестится она двумя перстами. Во внутреннем мире этой женщины вера в Бога — единственно важное, а всё остальное — не достойно внимания. Она очень строго соблюдает все каноны и посты. И если их посчитать по количеству дней, то едва ли не полгода запрещено есть мясо, рыбу, молоко, яйца. Есть дни, когда она пьёт только воду. Что под рукой, из того и приготовит», — поясняет Евгений Собецкий.