Новогоднюю сказку создали для хабаровчан возле ДК НПЗ в Кировском районе

В Хабаровске рядом с Домом культуры нефтеперерабатывающего завода появился новый новогодний городок, который заметно отличается от прошлогодних.

Источник: Мэрия Хабаровска

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Организаторы учли прошлый опыт и значительно увеличили количество светодиодных гирлянд. У главной ёлки установлена большая инсталляция «Приключения Буратино», а дополняют площадку ледяные скульптуры, две ледовые чаши и небольшая горка. Городок доступен для посещения и открыт для всех желающих в вечерние часы.

Украшением территории активно занималось и руководство предприятия из Кировского района. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что территория стала комфортным и уютным местом для семейных прогулок и отдыха с друзьями.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый новогодний городок в Хабаровске был не просто красивым, но и наполненным смыслом, чтобы он дарил детям настоящее ощущение чуда. Уверен, жители будут посещать это место и прекрасно проводить здесь время», — сказал глава краевой столицы.