Ушла из жизни легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова

На 74-м году жизни скончалась выдающаяся советская баскетболистка Ульяна Семенова. Об уходе спортсменки в четверг, 8 января, сообщила Латвийская ассоциация баскетбола в социальной сети X, назвав это «большой потерей для Латвии и всего мира».
— Выражаем глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал, уважал и любил Ульяну, — говорится в сообщении.
Семенова, родившаяся в 1952 году, начала свою карьеру в 16 лет, вступив в клуб «ТТТ Рига». Выступая за этот клуб, она завоевала 11 Кубков европейских чемпионов и 15 титулов чемпиона СССР.
В составе сборной СССР она добилась невероятных успехов, став двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы.
Ее вклад в мировой баскетбол был отмечен множеством наград: в 1993 году она стала первой европейской женщиной, включенной в Зал славы мирового баскетбола имени Нейсмита. Позднее она была занесена в Зал славы женского баскетбола (1999) и Зал славы ФИБА (2007).