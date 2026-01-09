В Хабаровске 9 января отключат холодную воду из-за аварии на водопроводе

В Хабаровске 9 января 2026 года в районе пересечения улицы Пушкина и Уссурийского бульвара пройдут ремонтные работы по устранению подземной течи на водопроводе диаметром 500 миллиметров. Об этом сообщили в МУП города Хабаровска «Водоканал».
На время ремонта холодное водоснабжение временно прекратят в жилых домах по улице Пушкина под номерами 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 15 и 15а, а также по улице Гоголя под номерами 4 и 9. Городские службы постараются завершить работы как можно быстрее и восстановить подачу воды в кратчайшие сроки.
Для жителей домов, оставшихся без водоснабжения, организуют подвоз питьевой воды. Автомобиль с цистерной будет курсировать по указанным адресам в течение дня. Жителям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд и приготовления пищи.
МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит горожан отнестись с пониманием к ситуации. В случае возникновения вопросов можно обращаться в диспетчерскую службу предприятия.