В Хабаровске 9 января отключат холодную воду из-за аварии на водопроводе

На время ремонта холодное водоснабжение временно прекратят в жилых домах по улице Пушкина под номерами 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 15 и 15а, а также по улице Гоголя под номерами 4 и 9. Городские службы постараются завершить работы как можно быстрее и восстановить подачу воды в кратчайшие сроки.