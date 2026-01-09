Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января

Окунувшись с головой в работу, Тельцы рискуют нажить врагов, в том числе в лице близких. Поэтому в начале дня нужно уделить им максимум времени, а также выслушать и дать советы, если это понадобится. В работу стоит входить поступательно. Удачно пройдут важные переговоры во второй половине дня.