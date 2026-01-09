Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января 2025 года.
Сегодня Овнам стоит больше времени уделять творческому подходу в работе. Результаты порадуют и их, и руководство. Удастся поднять самооценку. Не рекомендуется начинать новые проекты или браться за те дела, где успех не будет скорым, — есть вероятность материальной потери. Вечер стоит посвятить семье.
Окунувшись с головой в работу, Тельцы рискуют нажить врагов, в том числе в лице близких. Поэтому в начале дня нужно уделить им максимум времени, а также выслушать и дать советы, если это понадобится. В работу стоит входить поступательно. Удачно пройдут важные переговоры во второй половине дня.
Близнецы смогут быстро влиться в рабочую атмосферу, но из-за многочисленных разговоров коллег многое сделать не удастся. При этом с начала новой недели все встанет на привычные рельсы. Также следует поберечь здоровье: возможны мелкие травмы. Спортивные тренировки лучше отложить.
Раки будут склонны к расточительству и могут приобрести сомнительные товары. Им следует с осторожностью относиться к своему азарту и мошенникам — это может сильно ударить по финансовому состоянию. В работе лучше не проявлять инициативу — это чревато эмоциональными потрясениями.
Утром у Львов будет преобладать плохое настроение, при этом будет трудно понять, с чем оно связано. Днем ситуация изменится — представители знака с удовольствием займутся работой и могут преуспеть в ней. Если кто-то решит оказать помощь, не следует бастовать: лучше браться за дело сообща.
Девы будут решительно настроены даже на покорение мира, но им придется немного охладить пыл. Не следует вступать в конфликты — лучше держать мнение при себе. Нейтральная позиция поможет исправить ситуацию и не довести до ссоры. Вечерние часы нужно уделить спокойным занятиям.
Весов ожидают многочисленные новости и различные события. Им следует спокойнее принимать приходящую информацию — нервное напряжение лишь ухудшит ситуацию. Распутать все узлы помогут холодный расчет и интуиция. Помощи от близких ждать не стоит. Рекомендуется беречь здоровье, не исключены травмы.
Сегодня многим Скорпионам покажется, что все будет настроено против них. Они могут слишком остро отреагировать даже на пролитую воду или разбитую чашку. Представителей знака ждет удачный день для покупок, включая дороги. День также благоприятен для прохождения курсов иностранных языков или повышения квалификации.
Стрельцов будет сопровождать удача. Они легко справятся с самой сложной работой и не утомятся от чрезмерной нагрузки. Не следует тратить время зря, лучше заняться самообразованием при наличии сил. Представителей знака ждет хороший день для хобби и общения с любимыми. Не исключено материальное поощрение.
Работа для Козерогов сейчас является счастьем, поэтому стоит наслаждаться каждой минутой, проведенной вдали от дома. Возможны интересные встречи, новости, неожиданные финансовые поступления — кто-то может вернуть долг. В работе следует выбирать творческий аспект: именно креатив сейчас будет востребован.
Водолеи окажутся в центре внимания. Они легко смогут выиграть спор или победить в турнире. В работе следует внимательнее относится к фактам: не исключено, что из-за мелкой ошибки все придется переделывать. С близкими следует быть мягче: кому-то может потребоваться помощь представителей знака.
В случае Рыб день подойдет для самой необычной работы — они смогут монетизировать хобби и получить финансовую поддержку. Для этого нужно опираться на здравый смысл и расчет, а не на интуицию. В семейных отношениях возможны напряженные моменты. Чтобы справиться с ними, следует внимательно слушать собеседников, передает «Российская газета».