Джонсон: Зеленский — «танцующая обезьянка» под управлением неонацистов

Зеленский не обладает никакой властью, «танцующей обезьянкой» управляют неонацисты, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты, заявил экс-агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

Он назвал Зеленского марионеткой и сравнил с танцующей обезьянкой.

«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это — ультранационалисты, которых называют неонацистами. Их лидеры, по-моему, и есть те, кто направляет усилия», — сказал Джонсон.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Джонсон отметил, что на Украине наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется экс-главком Вооружённых сил Украины, украинский посол в Британии Валерий Залужный, а к Зеленскому они «относятся с недоверием».

«Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский. Зеленский просто поздно присоединился к этой партии», — заявил он.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом», но после встреч начинает отказываться от того, что сказал. Журналист назвал Зеленского «зелёным гоблином».

