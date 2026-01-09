«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это — ультранационалисты, которых называют неонацистами. Их лидеры, по-моему, и есть те, кто направляет усилия», — сказал Джонсон.