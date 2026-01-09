Как длинные выходные в январе повлияют на зарплату

В январе россиянам придется отработать всего три недели. Такие длинные праздники окажут влияние на зарплату и аванс.
Первая рабочая неделя в 2026 году начнется с 12 января. Всего в январе будет три рабочие недели. Эксперты напоминают, что длинные выходные не повлияют на размер заработной платы. Исключение составляют только сотрудники на сдельной оплате труда.
Но аванс может неприятно удивить многих россиян. По закону размер аванса зависит от количества рабочих дней в первой половине месяца. Поэтому в январе он будет небольшим. Но на общем размере зарплаты это не скажется.
Следующие длинные праздники ждут россиян в феврале. Продлятся они с 21 по 23 число.
Сергей Ветров.