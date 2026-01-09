Ричмонд
Сирия ввела односторонний режим прекращения огня в Алеппо для деэскалации

Сирийские военные ввели режим прекращения огня в городе Алеппо с целью деэскалации ситуации. Соответствующее заявление в пятницу, 9 января, опубликовало министерство обороны страны в своем Telegram-канале.

Согласно документу, режим прекращения огня вступает в силу с 03:00 по местному времени в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд. Вооруженные группы обязаны покинуть эти районы.

— Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход, — отмечается в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что это решение направлено на снижение напряженности, восстановление работы городских учреждений и защиту мирного населения. Внутренние силы безопасности совместно с армией организуют механизм вывода вооруженных формирований.

1 января террорист-смертник атаковал блокпост службы безопасности в сирийском Алеппо. В результате взрыва погиб один человек. Злоумышленник совершил самоподрыв рядом с полицейским патрулем в районе Баб аль-Фарадж.

В конце декабря пять человек погибли и еще 21 пострадал в результате взрыва в шиитской мечети города Хомс в центре Сирии.

