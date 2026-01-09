Ричмонд
В выходные на Ямале временно потеплеет. Скрин

В Салехарде (ЯНАО) к выходным — 10 и 11 января — температура воздуха поднимется до минус 11 градусов. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

Погода изменится на два дня, далее морозы продолжатся.

«В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до минус 11 градусов днем. Ночью температура будет 21−22 градуса со знаком минус», — сообщили метеорологи.

Утром пятницу, 9 января, ожидается минус 33 градуса. Сильный мороз постепенно отступит, потеплеет до минус 22 градусов к позднему вечеру. Актировки объявлены не были.

Ранее синоптики прогнозировали в ночь на 9 января понижение температуры воздуха до минус 30 — минус 35 градусов. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до минус 37 — минус 42 градусов.

Потепление в Салехарде окажется временным.