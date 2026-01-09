Родригес заявила, что народ Венесуэлы не заслуживал агрессии США: она назвала операцию терактом

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила на церемонии награждения героев, которые встали на защиту родины. Некоторые из них погибли во время нападения США на Каракас. Делси Родригес назвала американскую военную операцию пятном в истории отношений между странами. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.
Делси Родригес также охарактеризовала агрессию Вашингтона как «теракт». Она отметила, что защитники родины навсегда останутся героями для сограждан.
«Народ Венесуэлы не заслуживал подлой военной агрессии со стороны ядерной державы, и этот акт стал пятном в нашей истории и в наших отношениях», — подытожила Делси Родригес.
Она также подчеркнула, что Венесуэла не сдалась перед агрессией США. Исполняющая обязанности президента страны напомнила, что в ходе операции Вашингтона был похищен венесуэльский лидер Николас Мадуро.