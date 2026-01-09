Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес заявила, что народ Венесуэлы не заслуживал агрессии США: она назвала операцию терактом

Родригес назвала операцию США в Венесуэле пятном в истории отношений стран.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила на церемонии награждения героев, которые встали на защиту родины. Некоторые из них погибли во время нападения США на Каракас. Делси Родригес назвала американскую военную операцию пятном в истории отношений между странами. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.

Делси Родригес также охарактеризовала агрессию Вашингтона как «теракт». Она отметила, что защитники родины навсегда останутся героями для сограждан.

«Народ Венесуэлы не заслуживал подлой военной агрессии со стороны ядерной державы, и этот акт стал пятном в нашей истории и в наших отношениях», — подытожила Делси Родригес.

Она также подчеркнула, что Венесуэла не сдалась перед агрессией США. Исполняющая обязанности президента страны напомнила, что в ходе операции Вашингтона был похищен венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше