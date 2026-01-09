Ричмонд
В Новосибирском аэропорту отменили вылет двух самолетов в Узбекистан

Другой рейс в Фергану вылетит 9 января.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский аэропорт Толмачево сообщил об отмене двух вылетов «Новосибирск-Фергана». Информация появилась на онлайн-табло аэропорта утром 9 января.

— Рейс 4343 по расписанию вылет 8 января в 17:20 — отменен. Рейс 9670 также отменен, — сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Также был отменен прилет рейса «Фергана-Новосибирск» утром 9 января.

В справочной аэропорта уточнили — пассажиры могут вернуть билеты в кассах авиакомпаний. Следующий рейс «Новосибирск-Фергана» должен вылететь 9 января в 14:20.