Жительница Ангарска Полина Шугаева отметила 100-летний юбилей

7 января 2026 года жительница Ангарска Полина Адольфовна Шугаева отпраздновала столетний юбилей. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, её приехали поздравить депутат Андрей Серёдкин и руководитель организации блокадников Анатолий Крушенков.
Когда Ленинград оказался в осаде, Полине Адольфовне было 15 лет. В Ангарск она переехала с семьёй в 1953 году, работала в жилищно-коммунальном управлении, а её муж трудился водителем и на нефтеперерабатывающем заводе.
— Ваш юбилей — это история целого века. Вы видели то, что не должен видеть ни один ребенок. Ваша стойкость — вечный урок для нас всех, — передал поздравления от главы города и депутатов Андрей Серёдкин.
Несмотря на тяжёлые испытания, юбиляр сохранила светлый и добрый характер. Ее поддерживают внуки, дети.
