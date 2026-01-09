Ричмонд
Жительница Ангарска Полина Шугаева отметила 100-летний юбилей

Когда Ленинград оказался в осаде, Полине Адольфовне было 15 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

7 января 2026 года жительница Ангарска Полина Адольфовна Шугаева отпраздновала столетний юбилей. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, её приехали поздравить депутат Андрей Серёдкин и руководитель организации блокадников Анатолий Крушенков.

Когда Ленинград оказался в осаде, Полине Адольфовне было 15 лет. В Ангарск она переехала с семьёй в 1953 году, работала в жилищно-коммунальном управлении, а её муж трудился водителем и на нефтеперерабатывающем заводе.

— Ваш юбилей — это история целого века. Вы видели то, что не должен видеть ни один ребенок. Ваша стойкость — вечный урок для нас всех, — передал поздравления от главы города и депутатов Андрей Серёдкин.

Несмотря на тяжёлые испытания, юбиляр сохранила светлый и добрый характер. Ее поддерживают внуки, дети.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветераны боевых действий, а также семьи погибших ветеранов в Иркутской области имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение.