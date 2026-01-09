Как вернуть деньги за подарочный сертификат — совет юриста

Подарочную карту или сертификат на самом деле не обязательно обменивать на товары или услуги, можно вернуть деньги, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт напомнил, что с точки зрения закона подарочный сертификат не является товаром. Это предоплата за товары или услуги. Поэтому граждане могут в счет этой предоплаты получить товары или вернуть деньги, рассказал Хаминский. Это можно сделать частично. На часть суммы сертификата приобрести что-либо, а остаток забрать деньгами.
Для получения денег нужно написать заявление и указать номер банковского счета, пояснил эксперт. При этом потребуется сертификат в бумажном или электронном виде, добавил специалист.
Если магазин отказывается вернуть деньги, то нужно обращаться в Роспотребнадзор или в суд, посоветовал Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».
Сергей Ветров.