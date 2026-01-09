Как вернуть деньги за подарочный сертификат — совет юриста

Эксперт напомнил, что с точки зрения закона подарочный сертификат не является товаром. Это предоплата за товары или услуги. Поэтому граждане могут в счет этой предоплаты получить товары или вернуть деньги, рассказал Хаминский. Это можно сделать частично. На часть суммы сертификата приобрести что-либо, а остаток забрать деньгами.