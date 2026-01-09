Двое школьников играли на железнодорожных путях в Братске

IrkutskMedia, 9 января. 13-летние школьники, играющие на железнодорожных путях, замечены в Братске машинистом грузового поезда. Благодаря мужчине, сообщившему об этом в транспортную полицию, удалось пресечь опасные действия.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции Прибайкалья, стражи магистралей незамедлительно выехали на место, где установили несовершеннолетних местных жителей. Семиклассники пояснили, что ради забавы находились у железной дороги. Их родители привлечены к административной ответственности.
Инспекторы провели профилактические беседы с ребятами.
Напомним, стали известны детали инцидента с мужчиной, попавшего под грузовой поезд в Тайшетском районе 23 ноября. Следственно-оперативной группой транспортной полиции установлено, что 46-летний житель Иркутской области опоздал на электропоезд и пошел вдоль рельсов.