Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое школьников играли на железнодорожных путях в Братске

Родители 13-летних подростков привлечены к ответственности.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 9 января. 13-летние школьники, играющие на железнодорожных путях, замечены в Братске машинистом грузового поезда. Благодаря мужчине, сообщившему об этом в транспортную полицию, удалось пресечь опасные действия.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции Прибайкалья, стражи магистралей незамедлительно выехали на место, где установили несовершеннолетних местных жителей. Семиклассники пояснили, что ради забавы находились у железной дороги. Их родители привлечены к административной ответственности.

Инспекторы провели профилактические беседы с ребятами.

Напомним, стали известны детали инцидента с мужчиной, попавшего под грузовой поезд в Тайшетском районе 23 ноября. Следственно-оперативной группой транспортной полиции установлено, что 46-летний житель Иркутской области опоздал на электропоезд и пошел вдоль рельсов.