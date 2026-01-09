Двое школьников играли на железнодорожных путях в Братске

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции Прибайкалья, стражи магистралей незамедлительно выехали на место, где установили несовершеннолетних местных жителей. Семиклассники пояснили, что ради забавы находились у железной дороги. Их родители привлечены к административной ответственности.