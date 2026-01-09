Ричмонд
Военные РФ сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты войск беспилотных систем группировки «Восток».

«Операторы FPV-дронов группировки “Восток” нанесли точечный удар по боевой бронированной технике, в числе которых несколько единиц ББМ Humvee и “Козак”, задействованные в переброске личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что скопление живой силы украинских войск в Запорожской области выявил расчёт разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Украинская сторона перебрасывала силы к линии соприкосновения «для попытки проведения контратаки».

В ведомстве подчеркнули, что российские военные использовали комбинированную тактику атаки по украинским бронемашинам.

Ранее сообщалось, что операторы подразделений беспилотных систем российской группировки войск «Восток» пресекли попытку переброски украинских резервов в районе населённого пункта Верхняя Терса Запорожской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие в течение суток отразили две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины и 15-й бригады нацгвардии, пытавшихся прорваться в Купянск в Харьковской области.