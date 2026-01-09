Бороться с огнем лесным пожарным в Красноярском крае помогают БПЛА

Как сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра Красноярского края, использование дронов-разведчиков значительно упрощает, ускоряет и повышает точность обследования лесных пожаров по сравнению с пешими обходами. Эти беспилотные летательные аппараты позволяют получить детальную информацию о месте возгорания: в каком направлении распространяется огонь, какие пути лучше использовать для доступа, а также сколько сил и средств потребуется для тушения.
В ведомстве напомнили, что региональные лесные огнеборцы получили двадцать новых беспилотников за счет федеральных средств в конце 2025 года. На данный момент флот БПЛА краевого Лесопожарного центра насчитывает 47 таких аппаратов. Все они будут активно задействованы в наступающем пожароопасном сезоне для обеспечения более эффективного и оперативного реагирования на лесные пожары.