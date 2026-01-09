Великобритания может запретить X из-за дипфейков

Власти Великобритании рассматривают возможность жестких мер в отношении социальной сети X, включая ее полный запрет на территории страны. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Причиной стала публикация сгенерированных искусственным интеллектом откровенных изображений женщин и детей, в том числе членов королевской семьи и политиков. Речь идет о контенте, который создает интегрированный в платформу чат-бот Grok по запросам пользователей. По данным издания, от дипфейков уже пострадали супруга наследника престола Кэтрин, другие британские знаменитости, министры и депутаты.
Премьер-министр Кир Стармер заявил, что поручил медиарегулятору Ofcom рассмотреть все возможные меры против X.
— Это неправильно. Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я распорядился, чтобы все возможные варианты действий были рассмотрены, — заявил Стармер.
В правительстве не исключают введения многомиллиардных штрафов или блокировки соцсети в рамках Закона о безопасности в интернете, говорится в статье.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в России не планируется ограничение использования VPN в 2026 году.