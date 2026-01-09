Сомнолог рассказал, как вернуть режим после новогодних праздников

После новогодних праздников многие замечают, что привычный режим сна нарушен: поздние ужины, переедание и мало движения сбивают биологические часы. Cомнолог, доктор медицинских наук, профессор, автор книги «Преднамеренное спокойствие» Роман Бузунов рассказал KP.RU, как быстро вернуть себе здоровый режим после каникул.
«В жизни у нас есть несколько “времязадавателей”. Это время подъема, это дневная активность, в частности физическая, и это солнечный свет или яркий свет. А если мы сидим в полутусклом помещении и смотрим телевизор (зависли в компьютере), если мы не нагружаем себя физически и если мы еще и после обеда, бывает, поспим, то организм начинает путать день с ночью», — пояснил специалист.
Чтобы исправить ситуацию, врач посоветовал проводить больше времени на свежем воздухе. Даже прогулка в светлое время дня помогает организму синхронизировать биологические ритмы. Оптимально — 2−3 часа на улице с физической нагрузкой: быстрая ходьба, спортивные занятия или привычные тренировки.
Еще одна важная рекомендация — не переедать. Тяжелая и высококалорийная пища с алкоголем перегружает организм, снижает энергию и мешает восстановлению сна. Контроль питания вместе с активными прогулками помогут быстро вернуться к привычному режиму.