Сомнолог рассказал, как вернуть режим после новогодних праздников

«В жизни у нас есть несколько “времязадавателей”. Это время подъема, это дневная активность, в частности физическая, и это солнечный свет или яркий свет. А если мы сидим в полутусклом помещении и смотрим телевизор (зависли в компьютере), если мы не нагружаем себя физически и если мы еще и после обеда, бывает, поспим, то организм начинает путать день с ночью», — пояснил специалист.