Эксперт рассказала, что ждёт рынок недвижимости в 2026 году

В 2026 году сделки на рынке недвижимости требуют чёткого соблюдения правил и требований банков. Как заявила в комментарии для RuNews24.ru руководитель компании «Century 21 Лидер» и эксперт по недвижимости Юлия Ткаченко, наступивший год стал годом «жёсткого отбора без права на ошибку».

Источник: Life.ru

По словам эксперта, нынешний год разделил рынок недвижимости на два «полюса»: победителей и аутсайдеров. Где первые — это новостройки от лучших застройщиков и объекты на вторичном рынке с отличной историей и ремонтом. Как утверждает Ткаченко, подобная недвижимость ожидает роста в цене до 15%. Когда как «аутсайдеры» будут стагнировать.

Эксперт отметила, что с наступлением 2026 года, банки строго проверяют ипотеку: подтверждение официального дохода, корректность документов ЕГРН и отсутствие нарушений несущих конструкций стали обязательными. Любое несоответствие может блокировать сделку или привести к отказу на этапе заключения договора.

Кроме того, федеральная налоговая служба усилила контроль: занижение цены или ошибки в документах рассматриваются как умысел, штраф достигает 40% от суммы недоимки.

А ранее адвокат рассказал, что собственники квартир могут понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию по месту жительства. Подобные действия подпадают под статью 322.2 УК РФ. Согласно эксперту, в последнее время правоохранители активизировали выявление нарушений на фоне борьбы с незаконной миграцией и регистрационными махинациями.

