Эксперт рассказала, что ждёт рынок недвижимости в 2026 году

По словам эксперта, нынешний год разделил рынок недвижимости на два «полюса»: победителей и аутсайдеров. Где первые — это новостройки от лучших застройщиков и объекты на вторичном рынке с отличной историей и ремонтом. Как утверждает Ткаченко, подобная недвижимость ожидает роста в цене до 15%. Когда как «аутсайдеры» будут стагнировать.