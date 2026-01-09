Гололед парализовал движение пешеходов в Актюбинской области: есть пострадавшие (видео)

Врач-травматолог многопрофильной больницы № 1, Баглан Рахметов, рассказал, что с 8 утра уже принял около 35 человек. «Сегодня, да, вот смотрите, видно, что люди сидят. Сейчас я примерно сказать не могу, но где-то человек 35 я принял уже с 8 утра. До 4:30 мы вот сидим, дневная смена. Свыше 40 человек, наверное, приняли мы», — отметил он.