От игры к ответственности: как столичных школьников учат уважать закон

«В школе в рамках программы “Честный гражданин” регулярно проводятся мероприятия по направлению “Закон и порядок”. Для предотвращения правонарушений среди учеников проводятся разъяснительные работы, а законы объясняются на конкретных жизненных примерах. В результате меняется отношение детей к закону, повышается понимание важности соблюдения правил», — сообщила заместитель директора школы по учебной работе Айжан Айыпкызы.