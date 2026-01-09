От игры к ответственности: как столичных школьников учат уважать закон

Цель начатой работы — воспитать у школьников чувство личной ответственности за свои поступки и их последствия, а также предотвратить случаи агрессии, оскорблений и конфликтов, передает DKNews.kz.
В рамках мероприятий для учащихся организуют встречи с представителями правоохранительных органов, интеллектуальные игры и правовой турнир.
«В школе в рамках программы “Честный гражданин” регулярно проводятся мероприятия по направлению “Закон и порядок”. Для предотвращения правонарушений среди учеников проводятся разъяснительные работы, а законы объясняются на конкретных жизненных примерах. В результате меняется отношение детей к закону, повышается понимание важности соблюдения правил», — сообщила заместитель директора школы по учебной работе Айжан Айыпкызы.
Инициатива «Закон и порядок» будет продолжаться до конца учебного года. Все мероприятия проходят с участием учеников 1−11 классов, педагогического коллектива и родителей.