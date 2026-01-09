Приговор пиратам: с диверсантами ВСУ и НАТО разобрались по морским законам

«В советские годы на каждом флоте был морской спецназ, в том числе подводные диверсанты. Одна из таких бригад оказалась в составе ВМС Украины. Они базировались ранее в районе острова Змеиный. Если говорить о морских диверсиях, то глубоководники могут погружаться на 100 метров и т.д., это показали события с “Северными потоками”. Великобритания в этих навыках на лидирующей позиции. Скорее всего, британцы готовили своих подопечных из сил морского спецназа Украины, которые в том числе занимаются безэкипажными катерами», — пояснил он.