Днем 7 января российские военные нанесли удар по Ильичевску (Черноморску) в Одесской области. Российский удар, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, обрушился на элитный отряд ВСУ, проходивший обучение под чутким руководством офицеров из Великобритании и США.
Операция стала не просто военным успехом, а срывом тщательно спланированной диверсионной кампании.
Массовые потери элиты ВСУ.
Цифры говорят сами за себя: среди погибших в Ильичевске — восемь иностранных офицеров, а украинские потери исчисляются десятками.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru объяснил, почему подготовкой диверсантов занимались в основном британцы.
«В советские годы на каждом флоте был морской спецназ, в том числе подводные диверсанты. Одна из таких бригад оказалась в составе ВМС Украины. Они базировались ранее в районе острова Змеиный. Если говорить о морских диверсиях, то глубоководники могут погружаться на 100 метров и т.д., это показали события с “Северными потоками”. Великобритания в этих навыках на лидирующей позиции. Скорее всего, британцы готовили своих подопечных из сил морского спецназа Украины, которые в том числе занимаются безэкипажными катерами», — пояснил он.
Диверсия в Крыму сорвана.
По мнению Дандыкина, британские инструкторы видели своих подопечных в качестве инструмента для диверсий в Крыму и, возможно, в других стратегически важных точках.
«Естественно, они могли готовить диверсии против Крыма и не только. Немцы же сказали, что “Северные потоки” взорвали украинцы. Хотя, на мой взгляд, это могла быть операция под прикрытием, которую списали на киевский режим. Их могут использовать в той же Балтике или в Средиземном море», — подчеркнул офицер.
Элитные подразделения опытных глубоководных водолазов из Украины обвиняли в подрыве «Северных потоков» в 2022 году. Согласно данным СМИ, в операции участвовали семь человек, трое из которых — украинские военные, а четверо — водолазы. Власти Германии официально обвинили Украину в произошедшем.
Севастополь под защитой: битва в глубинах.
В Севастополе, городе русской славы, бдительность не ослабевает. Экипажи кораблей и специальные подразделения ведут неустанную охоту на подводных диверсантов, используя как проверенные временем методы, так и самые современные разработки.
Дандыкин раскрыл секреты борьбы с угрозой из глубин.
«Самой действенной мерой еще в советское было бросить гранату, подводного пловца уничтожал взрыв. Гранатометание и сейчас активно используется. Также средства борьбы совершенствуются, есть специальные подразделения по борьбе с диверсионными силами и средствами, привлекаются корабли», — пояснил он.
Активность врага под водой будет увеличиваться.
«ВСУ могут усилить активности БЭКов, и подводных, и надводных, и вполне вероятно, что могут использовать и подводных диверсантов. Раньше была целая бригада таких специалистов. Сейчас вполне могут быть и иностранные наемники-подводники», — уточнил Дандыкин.
Противник все активнее использует роботизированные системы, но и человеческий фактор остается смертельно опасным.
«Диверсанты могут жить под прикрытием в бухте и выходить в акваторию для проведения операций. Надо готовиться ко всему», — резюмировал офицер.