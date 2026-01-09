Россиянам рассказали, как поступить с неиспользованным подарочным сертификатом: деньги можно вернуть

При наличии неиспользованного подарочного сертификата россияне могут вернуть хранящуюся на нем сумму. Для этого необходимо оформить заявление. Россияне могут написать требование с указанием некоторых данных. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский, цитирует РИА Новости.