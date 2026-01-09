Россиянам рассказали, как поступить с неиспользованным подарочным сертификатом: деньги можно вернуть

При наличии неиспользованного подарочного сертификата россияне могут вернуть хранящуюся на нем сумму. Для этого необходимо оформить заявление. Россияне могут написать требование с указанием некоторых данных. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский, цитирует РИА Новости.
Юрист уточнил, что в заявлении важно указать номер банковского счета, на который россиянин желает получить средства. Для возврата денег необходим лишь сам сертификат, добавил эксперт.
«Необязательно возвращать всю сумму сертификата. Так, если сертификат был использован не полностью, гражданин имеет право вернуть не потраченную часть сертификата», — подытожил Александр Хаминский.
Гражданам также рассказали, когда лучше брать отпуск в 2026 году. Например, уйти на отдых в январе будет невыгодно. В этом месяце россияне работают всего 15 дней.