Выставочное пространство открылось в мае 2025 года при поддержке регионального правительства. Экспозиция включает интерактивный сенсорный стол с архивными материалами, витрины с экспонатами, русскую печь и игровые зоны для детей. Легенда гласит, что название «шадринский гусь» пошло со времен Екатерины II, когда местные чиновники, неправильно истолковав ее слова, отправили императрице гусей. Деликатес ей понравился, и шадринские гуси поставлялись к императорскому столу и даже экспортировались в Англию.