Курганцам покажут «Шадринского гуся» по императорскому рецепту

В Шадринске пройдет выставка гастрономических брендов.
Жителям и гостям Курганской области 9 января представят гастрономический бренд — «Шадринского гуся», приготовленного по историческому императорскому рецепту. Познакомиться с ним можно на выставке в Шадринском краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«В эти святочные дни, в пятницу — 9 января, жителей и гостей Курганской области приглашают познакомиться с главными гастрономическими брендами города Шадринска — гусем и пряником. Сделать это можно, посетив увлекательную экскурсию по выставочному пространству “Шадринский гусь и Пряник” в Шадринском краеведческом музее имени В. П. Бирюкова. Начало в 12:00, вход свободный», — отмечает пресс-служба.
Выставочное пространство открылось в мае 2025 года при поддержке регионального правительства. Экспозиция включает интерактивный сенсорный стол с архивными материалами, витрины с экспонатами, русскую печь и игровые зоны для детей. Легенда гласит, что название «шадринский гусь» пошло со времен Екатерины II, когда местные чиновники, неправильно истолковав ее слова, отправили императрице гусей. Деликатес ей понравился, и шадринские гуси поставлялись к императорскому столу и даже экспортировались в Англию.