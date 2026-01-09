Верховный суд изучит спор из-за закрытия терминалов в Шереметьево

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Компания «Шереметьево-Карго», занимающаяся обработкой грузов в аэропорту «Шереметьево», просит Верховный суд России пересмотреть выводы нижестоящих судов о том, что «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), закрыв в 2022 году терминалы D, E и F, не создал ей дискриминационных условий в работе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Грузы и почту в «Шереметьево» обрабатывают две структуры: в северном терминальном комплексе — ООО «Москва Карго», входящее в одну группу лиц с АО «МАШ», главным оператором аэропорта, и в южном терминальном комплексе — АО «Шереметьево-Карго», которое не входит в эту группу лиц.
Компания «Шереметьево-Карго» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу, что закрытием терминалов D, E и F в южном терминальном комплексе ей были созданы дискриминационные условия по сравнению с компанией «Москва Карго».
ФАС РФ согласилась с заявителем и в августе 2024 года признала, что МАШ нарушил закон о защите конкуренции. Ведомство пришло к выводу, что двум грузовым операторам созданы неравные условия. В частности, АО «Шереметьево-Карго» вынуждено нести дополнительные затраты по транспортировке грузов и почты с территории северного терминального комплекса к своему грузовому терминалу, в том числе расходы на топливо, амортизационный износ техники, рабочее время и т.д.
МАШ оспорил решение ФАС в суде. Арбитражный суд Москвы отказался признать решение ведомства незаконным, но апелляционная инстанция поддержала оператора аэропорта. Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что решение закрыть терминалы в южной части экономически и технологически обоснованно и направлено на обеспечение безопасности полетов, организацию безопасного руления воздушных судов. Кроме того, главный оператор аэропорта принял его в рамках своей компетенции. Апелляцию поддержал арбитражный суд Московского округа.
Кассационная жалоба АО «Шереметьево-Карго» 15 декабря поступила в Верховный суд РФ, она должна быть рассмотрена в течение двух-трех месяцев.