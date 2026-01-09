Верховный суд изучит спор из-за закрытия терминалов в Шереметьево

ФАС РФ согласилась с заявителем и в августе 2024 года признала, что МАШ нарушил закон о защите конкуренции. Ведомство пришло к выводу, что двум грузовым операторам созданы неравные условия. В частности, АО «Шереметьево-Карго» вынуждено нести дополнительные затраты по транспортировке грузов и почты с территории северного терминального комплекса к своему грузовому терминалу, в том числе расходы на топливо, амортизационный износ техники, рабочее время и т.д.