Новосибирцы пожаловались на метровые сугробы на крыше пятиэтажки

— Если вы заметили большие снежные навесы, длинные сосульки, неравномерное скопление снега на крыше — срочно сообщите в управляющую компанию или ТСЖ. По нормативам, коммунальные службы обязаны оградить опасные зоны, провести очистку кровли в установленные сроки и контролировать состояние крыш в период снегопадов, — сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».