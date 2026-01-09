Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы пожаловались на метровые сугробы на крыше пятиэтажки

Спасатели МАСС предупредили об опасности схода снега с крыш.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске жители пятиэтажки пожаловались на огромные сугробы на крыше дома. 8 января жильцы пожаловались на не чищенную крышу на улице Титова.

— Метровые сугробы и наметы на МКД Титова, 12 угрожают рухнуть вниз. Двор за праздники завалило снегом. Заявки жителей остаются без внимания, часто до диспетчерской службы невозможно дозвониться, — сообщили подписчики группы «Ленинский район | Новосибирск» «ВКонтакте».

Спасатели МАСС предупредили горожан об опасности схода снега с крыш.

— Если вы заметили большие снежные навесы, длинные сосульки, неравномерное скопление снега на крыше — срочно сообщите в управляющую компанию или ТСЖ. По нормативам, коммунальные службы обязаны оградить опасные зоны, провести очистку кровли в установленные сроки и контролировать состояние крыш в период снегопадов, — сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».