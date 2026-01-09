Новосибирцы пожаловались на метровые сугробы на крыше пятиэтажки

В Новосибирске жители пятиэтажки пожаловались на огромные сугробы на крыше дома. 8 января жильцы пожаловались на не чищенную крышу на улице Титова.
— Метровые сугробы и наметы на МКД Титова, 12 угрожают рухнуть вниз. Двор за праздники завалило снегом. Заявки жителей остаются без внимания, часто до диспетчерской службы невозможно дозвониться, — сообщили подписчики группы «Ленинский район | Новосибирск» «ВКонтакте».
Спасатели МАСС предупредили горожан об опасности схода снега с крыш.
— Если вы заметили большие снежные навесы, длинные сосульки, неравномерное скопление снега на крыше — срочно сообщите в управляющую компанию или ТСЖ. По нормативам, коммунальные службы обязаны оградить опасные зоны, провести очистку кровли в установленные сроки и контролировать состояние крыш в период снегопадов, — сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».