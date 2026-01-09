Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил увеличение военного бюджета США

Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год составит 1,5 триллиона долларов, Такер Карлсон не исключил, что речь идёт о подготовке к мировой войне.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что предстоящее увеличение военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллиона долларов связано с «наличием реальных угроз».

«Существуют вполне реальные угрозы», — сказал он.

Трамп прокомментировал увеличение бюджета в интервью Fox News.

В декабре Трамп подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2026 год. Накануне он рассказал, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов. По словам Трампа, это связано с очень «тревожными и опасными временами».

Кроме того, Трамп заявил о намерении ускорить процесс выпуска вооружений в Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что оборонным корпорациям следует организовать современные производственные мощности, а также обслуживания новейшей военной техники.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что США могут готовиться к мировой войне. По его словам, об этом свидетельствует решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающееся увеличения оборонного бюджета в 2027 году до 1,5 триллиона долларов.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше