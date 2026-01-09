Трамп объяснил увеличение военного бюджета США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что предстоящее увеличение военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллиона долларов связано с «наличием реальных угроз».
«Существуют вполне реальные угрозы», — сказал он.
Трамп прокомментировал увеличение бюджета в интервью Fox News.
В декабре Трамп подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2026 год. Накануне он рассказал, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов. По словам Трампа, это связано с очень «тревожными и опасными временами».
Кроме того, Трамп заявил о намерении ускорить процесс выпуска вооружений в Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что оборонным корпорациям следует организовать современные производственные мощности, а также обслуживания новейшей военной техники.
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что США могут готовиться к мировой войне. По его словам, об этом свидетельствует решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающееся увеличения оборонного бюджета в 2027 году до 1,5 триллиона долларов.