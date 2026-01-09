Трамп объяснил увеличение военного бюджета США

В декабре Трамп подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2026 год. Накануне он рассказал, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов. По словам Трампа, это связано с очень «тревожными и опасными временами».