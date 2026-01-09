Ричмонд
В диспансеризацию в РФ включат скрининги на вирусные гепатиты

С 2026 года в России вступают в силу новые правила диспансеризации, предусматривающие расширенные обследования для выявления вирусных гепатитов и оценки репродуктивного здоровья. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главврача сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрия Демидика.

Источник: Life.ru

По словам Демидика, новые обследования направлены на раннее выявление факторов, влияющих на деторождение. Среди нововведений — тесты на гепатит С и вирус папилломы человека, а также жидкостная цитология у женщин.

Врач также отметил, что внимание было уделено и маломобильным пациентам и людям с инвалидностью. Для них предусмотрена доставка в медицинские учреждения или выезд специалистов на дом, если визит в клинику невозможен.

Ранее в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) произошли изменения в подходах к финансированию ряда медицинских услуг. Несмотря на сохранение базового бесплатного пакета, был выведен ряд направлений. Лечение таких заболеваний как туберкулёз, ВИЧ-инфекция, а также специализированная помощь при психических расстройствах больше не будет оплачиваться за счёт ОМС.

