В диспансеризацию в РФ включат скрининги на вирусные гепатиты

По словам Демидика, новые обследования направлены на раннее выявление факторов, влияющих на деторождение. Среди нововведений — тесты на гепатит С и вирус папилломы человека, а также жидкостная цитология у женщин.
Врач также отметил, что внимание было уделено и маломобильным пациентам и людям с инвалидностью. Для них предусмотрена доставка в медицинские учреждения или выезд специалистов на дом, если визит в клинику невозможен.
Ранее в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) произошли изменения в подходах к финансированию ряда медицинских услуг. Несмотря на сохранение базового бесплатного пакета, был выведен ряд направлений. Лечение таких заболеваний как туберкулёз, ВИЧ-инфекция, а также специализированная помощь при психических расстройствах больше не будет оплачиваться за счёт ОМС.
