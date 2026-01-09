Синоптики предупредили челябинцев о сильных морозах накануне Крещения Господня

Похолодание в Челябинске будет нарастать поэтапно. Уже во вторник и среду, 13 и 14 января, дневная температура опустится до −11 и −15 градусов, ночью ожидается от −13 до −18, при этом прогнозируется облачная погода и снег. К четвергу и пятнице дневные значения снизятся до −18 и −17 градусов, а в ночные часы температура будет опускаться до −22 градусов.