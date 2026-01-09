Синоптики предупредили челябинцев о сильных морозах накануне Крещения Господня

Синоптики предупредили челябинцев о сильных морозах.
В Челябинске в первую рабочую неделю 2026 года ожидается резкое понижение температуры воздуха накануне праздника Крещения Господня. Согласно прогнозу синоптиков сервиса «Гисметео», столбики термометров будут последовательно опускаться и к воскресенью, 18 января, в ночные часы достигнут отметки в −30 градусов.
«Максимальные морозы в Челябинске придутся на выходные дни, накануне Крещения Господня. В субботу, 17 января, днем прогнозируется около −20 градусов, ночью — до — 24. Наиболее суровая погода ожидается в воскресенье, 18 января: днем температура составит −22, в ночные часы — до −30 градусов мороза», — следует из данных метеорологов «Гисметео».
В народной традиции термин «крещенские морозы» применяется к периоду интенсивных холодов, который, согласно поверьям, приходится на дни празднования Крещения Господня (Святого Богоявления) 19 января. Свое название эти морозы получили от церковного праздника, во время которого существует обычай совершать омовения в иордани — проруби в форме креста, специально вырубаемой во льду.
Похолодание в Челябинске будет нарастать поэтапно. Уже во вторник и среду, 13 и 14 января, дневная температура опустится до −11 и −15 градусов, ночью ожидается от −13 до −18, при этом прогнозируется облачная погода и снег. К четвергу и пятнице дневные значения снизятся до −18 и −17 градусов, а в ночные часы температура будет опускаться до −22 градусов.