Трамп: США просили Венесуэлу освободить политических заключенных

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона обращалась к властям Венесуэлы с просьбой освободить всех политических заключенных в стране. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 января, в интервью телеканалу Fox News.
— Мы просили об этом, — заявил Трамп в интервью, отвечая на соответствующий вопрос.
Подробности и сроки возможного освобождения, а также реакция венесуэльских властей в заявлении не уточняются.
3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.
В этот же день Трамп в 19:00 по Москве начал большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак объяснил, что будущее похищенного президента Мадуро тесно связано с характером его дальнейших действий.