Трамп: США просили Венесуэлу освободить политических заключенных

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона обращалась к властям Венесуэлы с просьбой освободить всех политических заключенных в стране. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 января, в интервью телеканалу Fox News.

— Мы просили об этом, — заявил Трамп в интервью, отвечая на соответствующий вопрос.

Подробности и сроки возможного освобождения, а также реакция венесуэльских властей в заявлении не уточняются.

3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

В этот же день Трамп в 19:00 по Москве начал большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак объяснил, что будущее похищенного президента Мадуро тесно связано с характером его дальнейших действий.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше