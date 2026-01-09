Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поддержал проект закона, касающийся новых санкций против Российской Федерации.
При этом он уточнил, что он надеется, этот закон не придётся использовать.
«Я поддерживаю его. Надеюсь, нам не придётся его использовать. Экономика России очень плоха, но они намного крупнее Украины. Вы знаете, они намного крупнее и могущественнее», — сказал Трамп.
Напомним, член Сената Конгресса Соединённых Штатов, республиканец Линдси Грэм* заявил, что Трамп якобы утвердил законопроект об усилении антироссийских санкций. По его словам, авторы инициативы хотят оказать давление на Китайскую Народную Республику, Индию и Бразилию, чтобы заставить их не покупать нефть у РФ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не подвержена влиянию санкций Запада, что подтверждают последние три года.
* Внесён в российский перечень террористов и экстремистов.