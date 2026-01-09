Лебедь получил травмы после столкновения с высоковольтными проводами

Жители Питерки стали настоящими спасателями! Они помогли раненому лебедю. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Управлении ветеринарии правительства области, птица, получившая травму от столкновения с высоковольтными проводами, была сразу доставлена на местную ветстанцию.
— При обследовании выявили серьезное повреждение мягких тканей на крыле. Но прогноз хороший, — уточнили журналисты.
Специалисты оперативно обработали рану и назначили лечение. Теперь под их наблюдением у лебедя есть всё необходимое для выздоровления: тепло, покой и специальный уход. Птица пробудет в клинике до весны, чтобы набраться сил и полностью восстановиться перед миграцией.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что изюбри перестали бояться туристов на Ольхоне.