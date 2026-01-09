Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять стран подали апелляцию в CAS против возвращения сборной России в FIDE

Пять национальных шахматных федераций — Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии — подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне против полного снятия санкций со сборной России Международной шахматной федерацией (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Пять национальных шахматных федераций — Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии — подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне против полного снятия санкций со сборной России Международной шахматной федерацией (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Апеллянты утверждают, что решения о возвращении российских шахматистов были приняты с серьезными нарушениями: вопреки уставу FIDE и принципам прозрачности. Они требуют от CAS независимой проверки процедуры, а также указывают, что при голосовании не были учтены рекомендации Международного олимпийского комитета о сохранении ограничений для сборных России и Белоруссии, говорится в материале.

В середине декабря Международная шахматная федерация (FIDE) также разрешила российским шахматистам участвовать в командных и личных международных турнирах с использованием национальной символики.

22 декабря стало известно, что Международная федерация конного спорта (FEI) объявила, что с 15 января 2026 года спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях среди детей и юниоров с национальной символикой.