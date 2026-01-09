Пять стран подали апелляцию в CAS против возвращения сборной России в FIDE

Апеллянты утверждают, что решения о возвращении российских шахматистов были приняты с серьезными нарушениями: вопреки уставу FIDE и принципам прозрачности. Они требуют от CAS независимой проверки процедуры, а также указывают, что при голосовании не были учтены рекомендации Международного олимпийского комитета о сохранении ограничений для сборных России и Белоруссии, говорится в материале.