Пять стран подали апелляцию в CAS против возвращения сборной России в FIDE

Пять национальных шахматных федераций — Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии — подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне против полного снятия санкций со сборной России Международной шахматной федерацией (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба CAS.
Апеллянты утверждают, что решения о возвращении российских шахматистов были приняты с серьезными нарушениями: вопреки уставу FIDE и принципам прозрачности. Они требуют от CAS независимой проверки процедуры, а также указывают, что при голосовании не были учтены рекомендации Международного олимпийского комитета о сохранении ограничений для сборных России и Белоруссии, говорится в материале.
В середине декабря Международная шахматная федерация (FIDE) также разрешила российским шахматистам участвовать в командных и личных международных турнирах с использованием национальной символики.
22 декабря стало известно, что Международная федерация конного спорта (FEI) объявила, что с 15 января 2026 года спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях среди детей и юниоров с национальной символикой.