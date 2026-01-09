BadComedian сказал, почему «Чебурашка 2» стал одним из самых кассовых в РФ

«Безусловно, многие ждали продолжения “Чебурашки”, потому что первый был сверхуспешный. И в целом это всеми любимый герой не только в России, но и в той же Японии, там невероятно огромный рынок с игрушками, газировками, жвачками с этим брендом. К тому же, сейчас в кинотеатры ведут детей люди, которые росли на этих мультиках. Все мы смотрели “Чебурашку”, “Буратино” и “Простоквашино”», — пояснил BadComedian.