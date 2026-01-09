BadComedian сказал, почему «Чебурашка 2» стал одним из самых кассовых в РФ

Фильм «Чебурашка 2», ставший лидером новогоднего кинопроката, собрал более 4 млрд рублей. Картина стала одной из самых кассовых в РФ и уступает только первой части франшизы, которая собрала 6,7 млрд рублей. Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с aif.ru объяснил, в чем секрет успеха фильма.
«Фильм вышел в новогодние праздники, когда в кино нет ничего, кроме нескольких картин — “Буратино” и “Простоквашино”. Все в новогодние праздники хотят интересно провести досуг, поэтому идут в кино. Это уже такая новогодняя традиция», — сказал Баженов.
Еще одной причиной высоких кассовых сборов кинокритик назвал ценовую политику кинотеатров, особенно в первые три-четыре дня показа.
«Безусловно, многие ждали продолжения “Чебурашки”, потому что первый был сверхуспешный. И в целом это всеми любимый герой не только в России, но и в той же Японии, там невероятно огромный рынок с игрушками, газировками, жвачками с этим брендом. К тому же, сейчас в кинотеатры ведут детей люди, которые росли на этих мультиках. Все мы смотрели “Чебурашку”, “Буратино” и “Простоквашино”», — пояснил BadComedian.
По его мнению, даже при наличии западных картин в кино «Чебурашка» все равно был бы на первом месте по кассовым сборам.
«А так как в кино только три сказки, то они между собой борются», — добавил Баженов.
Кинокритик отметил, что жизнь первой части «Чебурашки» была довольно долгой, сборы долго не падали.
«И это были не накрученные сборы. “Чебурашка 2” должен долго продержаться. У него для этого есть все возможности: зрительская любовь, бюджеты и сборы», — подчеркнул Баженов.