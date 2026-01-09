Ричмонд
Дэвис: Запад неконкурентоспособен перед РФ

Мысли о вводе войск на Украину губительны для европейских стран и США, которые не обладают соответствующими ресурсами, заявил Дэниел Дэвис.

Мысли о вводе западных войск на Украину губительны для европейских стран и Соединённых Штатов, которые не обладают соответствующими ресурсами, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если мы введём войска в Украину, то это самоубийство для нас. Какими бы хорошими мы ни считали наши войска, включая войска США, мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию. Хорошо известно, что наш промышленный потенциал составляет примерно треть от того, что есть у России сейчас, и я говорю обо всем вместе», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.

Он отметил, что декларация так называемой коалиции желающих о «вводе объединённого контингента» войск Запада на Украину является «открытым обманом». По его словам, никто из участников коалиции не готов к таким мерам.

«Я просто не понимаю, почему даже правительства делают вид, что они отправят свои войска умирать за Украину, когда никто не готов это сделать?», — заявил Дэвис.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо рассказал, что пока он возглавляет правительство республики, ни один солдат его страны не отправится на Украину.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что что решения «коалиции желающих» усиливают угрозу конфликта с Российской Федерацией.

«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
